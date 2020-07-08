Количество летальных исходов в ДТП возросло в Тюмени

По данным ведомства, в первом полугодии 2019 года было зафиксировано 55 подобных случаев. «Нас очень беспокоит, что каждое пятая дорожная авария происходит с участием пешеходов — эти ДТП характеризуются большой тяжестью последствий для людей», — рассказал руководитель управления Александр Селюнин.

При этом общее число аварий в этом году меньше, чем в тот же период прошлого года на 17,2%.