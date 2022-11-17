Общество 17 ноября 2022, 14:43 Количество квартир в Новой Москве выросло на 25%

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Рынок новостроек в Новой Москве вырос на 140 квадратных метров в третьем квартале года. Число квартир увеличилось на 25%, сообщило издание «Метриум».

По данным сайта «Дни.ру», Новая Москва стала лидером среди всех сегментов новостроек города. Девелопер Владимир Щекин связал это с тем, что местные квартиры ничем не хуже остальных, но при этом дешевле.

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«С другой стороны, инфраструктура в ТиНАО быстро развивается по качеству уже лучше, чем в некоторых районах старой Москвы», — добавил он.

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