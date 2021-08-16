Социологи рассказали о сокращении числа чисящихурящих среди российских граждан. Только за 2020 год от вредной привычки отказались 1 330 000 россиян. Об этом написал РБК со ссылкой на данные Росстата.

В исследовании также говоритя, что в прошлом году продолжили курение 23% жителей России в возрасте от 15 лет. А это ллионов человек, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Оказалось, что меньше всего прибегают к курению в Чечне, Ингушетии и Дагестане. А самые курящие российские регионы — йская автономная область, Хабаровский край и Бурятия. Больше всего курильщиков отмечено среди мужчин — их 76%.