Количество курьеров выросло в Петербурге в 10 раз за время пандемии

Количество курьеров в Санкт-Петербурге выросло минимум в 10 раз за время пандемии. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на председателя Комитета по труду и занятости населения Санкт‑Петербурга Дмитрия Чернейко.

Он отметил, что эта тенденция станет устойчивой, так как доставка на дом становится все популярнее. Ближайшие десять лет эта вакансия будет всегда актуальна, считает Чернейко.

«Пока не будут найдены новые формы доставки товаров и еды к потребителю, например, доставка дронами или иные новые формы, курьеры будут востребованы», — заключил он.