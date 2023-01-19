Общество 19 января 2023, 11:46 Количество кредитов на одного заемщика подсчитали в Национальном бюро кредитных историй

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В пресс-службе Национального бюро кредитных историй рассказали, что в декабре пошлого года количество действующих кредитов у одного российского заемщика составило 2,3. Об этом написал RT.

Чаще всего кредитами пользуются граждане в возрасте от 25 до 30 лет. Наименьшее число кредитов зафиксировано у граждан старше 65 лет.

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Жители Ханты-Мансийского автономного округа чаще других прибегают к кредитам. Наименьший процент закредитованности отмечен в Чеченской Республике, республиках Крым и Ингушетия, Севастополе и Дагестане.

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Как рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, незначительная динамика по количеству кредитов на одного человека говорит о том, что внешняя ситуация не оказала большого влияния на рынок кредитования.

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