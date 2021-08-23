Количество кибератак увеличилось в сфере образования

Исследование Check Point Software показало, что в июле на 30% возросло число хакерских атак на образовательные учреждения. Об этом сообщила «Газета.ru».

По данным издания, в июле еженедельно на один вуз в среднем приходилось по 1739 кибератак. Отмечается, что основными целями хакеров являются учреждения в Израиле, Индии и Италии. Возросшее количество хакерских атак на образовательные организации объяснили переходом на удаленный формат работы. Выяснилось, что сервисы, которые используют учащиеся и преподаватели, недостаточно защищены.