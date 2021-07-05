Количество инфекционных и паразитарных болезней выросло в России

В прошлом году в России число инфекционных и паразитарных болезней выросло до 37,5 миллиона. Это на 13% больше, чем годом ранее, написало РИА «Новости» со ссылкой на доклад Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году».

«В 2020 году в Российской Федерации зарегистрировано 37 миллионов 507 тысяч 161 случай инфекционных и паразитарных заболеваний, что на 13% выше суммы заболеваний по данным 2019 года», — говорится в документе.

Специалисты ведомства отметили, что в 2019 году в России зафиксировали чуть больше 33 миллионов случаев таких заболеваний. Тенденцию их роста в Роспотребнадзоре назвали слабовыраженной.

В этом докладе также говорится, что пандемия коронавируса в прошлом году нанесла ущерб экономике России в размере одного триллиона рублей. На лечение заболевших ковидом в больницах государство потратило 183 миллиардов рублей, на тестирование — 198 миллиардов рублей, на поддержку людей и предприятий — 515 миллиардов рублей. Общий ущерб от инфекционной патологии в 2020 году по сравнению с предыдущим годом с учетом инфляции вырос на 2,57%.