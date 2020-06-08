Количество фейков во время пандемии выросло в 10 раз

По данным информагентства, авторы фейковых сообщений пишут в основном о том, что медики и власти якобы скрывают истинные масштабы распространения коронавируса и сведения о жертвах инфекции.

Другой распространенный информационный вброс — о переброске росгвардейцев в мегаполисы с целью ограничения прав граждан. Среди прочих популярных фейков — якобы коронавирус является мифом, а все ограничения излишни.