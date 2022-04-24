Количество доступных вакансий в России за последние недели снизилось на 17%

Количество вакансий на российском рынке труда сократилось. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование UTEAM.

Уменьшение объема доступных вакансий произошло в марте–апреле. Частично оно связано с полным или временным уходом зарубежных компаний с российского рынка. Также некоторые направления бизнеса начали реструктуризацию, что не позволяет пока набирать новых сотрудников.

«Поскольку трудности, с которыми все столкнулись, носят геополитический характер, у бизнеса нет рычагов для непосредственного влияния. В случае, если конфликт затянется, ситуация на рынке занятости будет лишь усугубляться и работодателям придется сокращать персонал», — сказала руководитель направления по работе с клиентами кадровой компании UTEAM Елена Тимошкина.

Также она посоветовала компаниям сохранить хорошие отношения с текущими сотрудниками.

«Сейчас очень важно проводить все мероприятия с заботой о сотрудниках, сохранять „человеческое лицо“. Кризисы проходят, а память о том, как повела себя организация, остается и сказывается на HR-бренде», — отметила она.

Несмотря на кризис, около 15% компаний продолжают активно расширять штат работников. В основном сотрудников ищут те предприятия, которые получают государственную поддержку или зависят от инвестиций.

Чтобы не бояться внезапного «высвобождения от должности», россиянам посоветовали искать работу в наиболее устойчивых сферах. Исследователи из UTEAM посоветовали провести небольшой анализ рынка труда. По их мнению, это поможет выявить наиболее подходящую сферу занятости. Также необходимо понять, какие отрасли сейчас в упадке, а в каких есть так называемые точки роста.