Число долгожителей подсчитали в Петербурге | 360°

Общество 02 октября 2022, 18:02 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Число долгожителей подсчитали в Петербурге

Читать 360tv в

По данным пресс-службы Смольного, среди долгожителей в Санкт-Петербурге проживают 191 тысяча человек в возрасте старше 80 лет. Об этом сообщил сайт «МК в Питере».

Среди тех, кто перешагнул столетний рубеж, — 345 человек. Тех, кому исполнилось более 60 лет, насчитывается 1,2 миллиона, написал «Петроград».

Реклама

Санкт-Петербург остается одним из лидеров среди российских регионов по продолжительности жизни населения.

Реклама

0 0 0 0 0 0