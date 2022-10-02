Число долгожителей подсчитали в Петербурге | 360°

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Знаменитости
03 октября 2022, 13:43
Собчак рассказала о ходе дела о фейках с ее участием
Подмосковье
03 октября 2022, 13:43
Вопросы по подготовке домов к зиме удалось решить в Подмосковье на форумах с УК
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Мир
03 октября 2022, 13:38
Давление в поврежденных нитках «Северного потока» пришло в норму
Подмосковье
03 октября 2022, 13:33
Фельдшерско-акушерский пункт построят в селе Молоди в Чехове в этом году
Подмосковье
03 октября 2022, 13:30
Мобилизованным из Подмосковья разрешили брать с собой кнопочные телефоны и теплые вещи
Подмосковье
03 октября 2022, 13:27
Более 30 километров дорог к больницам и амбулаториям отремонтировали в Подмосковье
Власть
03 октября 2022, 13:27
Песков назвал «обоюдоострым оружием» санкции против России
Общество
03 октября 2022, 13:26
Россия не будет вводить визы для украинцев
Подмосковье
03 октября 2022, 13:24
УК из Красногорска освободит незаконно занятые помещения по решению суда