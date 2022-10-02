Число долгожителей подсчитали в Петербурге | 360°

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Число долгожителей подсчитали в Петербурге

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По данным пресс-службы Смольного, среди долгожителей в Санкт-Петербурге проживают 191 тысяча человек в возрасте старше 80 лет. Об этом сообщил сайт «МК в Питере».

Среди тех, кто перешагнул столетний рубеж, — 345 человек. Тех, кому исполнилось более 60 лет, насчитывается 1,2 миллиона, написал «Петроград».

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Санкт-Петербург остается одним из лидеров среди российских регионов по продолжительности жизни населения.

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