Количество дел о взыскании алиментов за пять лет уменьшилось в России

В пресс-службе Федеральной службы судебных приставов рассказали, что число исполнительных производств о взыскании алиментов уменьшилось. Если в 2015 году их было возбуждено 696,6 тысячи, то в 2020 году — 562,5 тысячи. Об этом написал RT.

Сейчас приставы очень внимательно проводят работу по исполнительным листам о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей, рассказала адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

«И в результате этой сплоченной работы должники сразу попадают в такие условия, что им выгоднее выплатить детям алименты, погасить все долги, нежели остаться с заблокированными банковскими счетами, с арестованными автотранспортными средствами, получить стоп-лист на выезд из России. И приставы сейчас действительно очень быстро отыскивают должника, возбуждают исполнительное производство и начинают действовать по поиску имущества, на которое можно наложить взыскание в случае, если по алиментам скопились долги», — пояснила эксперт.

Ранее правительство подготовило законопроект, разрешающий с 2022 года изымать у злостных неплательщиков загранпаспорта. Запрет дополнит меру, ограничивающую выезд из России при наличии долга по алиментам от 10 тысяч рублей и любого долга от 30 тысяч рублей.