Общество 02 марта 2023, 12:29 Количество чиновников в России призвали сократить ради «легкого стресса» Бизнесмен Дерипаска призвал сократить штат силовиков и чиновников в России в два-три раза РИА «Новости»

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В России слишком много чиновников и силовиков, и это большая нагрузка на бюджет. Нужно сократить их количество в два-три раза, заявил на Красноярском экономическом форуме бизнесмен Олег Дерипаска. Его процитировал ТАСС.

Дерипаска сказал, что такая оптимизация поможет избавиться от работников, которые остались без дела из-за санкций, поберечь казну, замотивировать людей и привлечь новые кадры. Бизнесмен выразил уверенность, что увольнения пойдут системе управления на пользу.

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«Легкий стресс всегда помогает. <…> Сокращение чиновников — в два-три раза, сотрудников правоохранительных органов — в пару раз», — предложил предприниматель.

Государственный аппарат, отметил Дерипаска, занял слишком много места в экономике. Он также потребовал большей свободы конкуренции.

В России уже проводили сокращение чиновников. Минфин планировал в 2020 году уменьшить штат территориальных органов власти на 5%, в 2021 году — еще на 10%. Центральный аппарат рассчитывали «урезать» на 10%. Фонд оплаты труда решили сохранить, чтобы повысить зарплаты тем, кто остался работать на своих местах.