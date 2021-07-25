Количество браков в Петербурге за год увеличилось

Жители Санкт-Петербурга стали чаще оформлять свои отношения. Как сообщили «Невские новости» со ссылкой на данные Петростата, с января по май поженились 14 377 пар. Это почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда городские ЗАГСы заключили 10 907 брака.

Количество разводов за год выросло. Если в прошлом году за первые пять месяцев расторгли свои отношения 7517 пар, то в этом году этот показатель вырос. Документы о прекращении совместной жизни подали 10 792 семьи.

По итогам прошлого года количество заключенных браков составило 38 001 пара. Самым «свадебным» месяцем года оказался август. Тогда на свет появились 5706 семей. Количество разводов за год составило 20 187.