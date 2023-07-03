Общество 03 июля 2023, 13:20 Количество бюджетных мест в медицинских колледжах увеличили в Москве Заммэра Москвы Ракова: количество бюджетных мест в медицинских колледжах увеличили на 10% Сайт мэра и правительства Москвы

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Количество бюджетных мест в медицинских колледжах Москвы увеличили на 10 процентов, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Традиционно обучение в наших медколледжах пользуется большим спросом. Мы увеличили количество бюджетных мест в 2023/2024 учебном году на 10 процентов по сравнению с прошлым годом. Анастасия Ракова Заместитель мэра Москвы

В медицинских колледжах департамента здравоохранения Москвы начался набор абитуриентов. В этом году образовательные учреждения примут свыше 3,5 тысячи студентов по шести специальностям.

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Среди направлений — «сестринское дело», «лечебное дело», «лабораторная диагностика», «акушерское дело», «стоматология ортопедическая», «медицинский массаж (для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению)».

Выпускники смогут поступить в медицинские колледжи № 1, 2, 5, 6, 7 и Свято-Димитриевское училище сестер милосердия. Они получат диплом о среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации и смогут работать в столичных организациях.

Абитуриенты, поступающие в колледж на бюджетной основе, могут подать заявление онлайн на mos.ru.

Документы для обучения по специальностям «сестринское дело», «лечебное дело», «акушерское дело» и «стоматология ортопедическая» можно подать до 10 августа. Для поступления по этим направлениям необходимо пройти специальное вступительное испытание.

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