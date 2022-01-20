Количество безработных в Санкт-Петербурге и Москве в первый год пандемии увеличилось вдвое

Наибольший прирост безработных был зафиксирован в первый год пандемии в Москве и Санкт-Петербурге. В 2020 году, во время начала эпидемии коронавируса, их количество в столицах увеличилось вдвое, о чем говорят результаты наблюдений Счетной палаты, которые оказались в распоряжении «Известий».

Больше чем в полтора раза количество нетрудоустроенных возросло в Республике Тыва, Новгородской и Томской областях. Сильно пострадали и жители Дагестана — там абсолютное количество безработных выросло до 201,5 тысячи человек к концу 2020 года.

В Москве без дела остались 193 тысячи человек, а третье место по числу безработных досталось Краснодарскому краю с 160 тысячами нетрудоустроенных.

Российский рынок труда быстро восстановился и вернулся к тем же значениям, которые были до пандемии, в 2021 году, о чем заявил Минтруд. При этом показатели безработицы действительно низкие — столь благоприятное положение было только в августе 2019 года. Серьезных потрясений рынка труда в 2022 году эксперты не прогнозируют — даже в условиях новых волн коронавируса.