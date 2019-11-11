Количество безработных в России за неделю выросло на 0,5%

Правительство не повысило пособия по безработице в 2020 году Подробнее

Снижение количества безработных граждан произошло в 18 регионах. Самые большие сокращения произошли в Ненецком автономном округе, республиках Адыгея, Дагестан, Тыва, в Севастополе, Кемеровской, Омской областях, Забайкальском крае.

Рост числа безработных специалисты ведомства зафиксировали в 64 регионах. Главными в этом списке оказались республики Калмыкия, Крым, Марий Эл, Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа, Астраханская, Курганская, Челябинская области.

Количество безработных за неделю не изменилось в Чеченской Республике, Калининградской и Липецкой областях.

Общее число работников, которые находились без дела по инициативе администрации, работавших неполное время, а также ушедшие в отпуска по соглашению сторон составило 93 013 человек.

Средний уровень регистрируемой безработицы в России составил 0,9% от общего числа экономически активного населения. При этом количество вакансий, заявленных в службу занятости уже превышает 1,5 миллиона единиц.

Мониторинг рынка труда ведомство проводит по официальной информации, который работодатели подают в органы службы занятости. В том числе на основании данных о будущих увольнениях в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата, а также о введении режима неполной занятости.

Безработный россиянин может рассчитывать только на пособие от государства. При этом суммы весьма небольшие от 1,5 до восьми тысяч рублей. Граждане предпенсионного возраста могут рассчитывать на максимальную выплату в 11,28 тысячи рублей. В следующем году выплаты индексироваться не будут.