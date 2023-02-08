Общество 08 февраля 2023, 13:08 Количество автоугонов снизилось в Санкт-Петербурге в два раза

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По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в регионе в 2022 году число похищенных автомобилей сократилось вдвое. Об этом написал «Петербургский дневник».

Еще четыре года назад в регионе был разработан и реализован комплекс задач, направленный на решение проблемы профессиональной автопреступности. Сюда был вовлечен не только уголовный розыск, но и другие полицейские структуры.

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«В результате чего профессиональные группы угонщиков в Петербурге ликвидированы как класс, а число хищений автомобилей сократилось в восемь раз, с четырех тысяч до чуть более 500», — сообщили в ведомстве.

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