Колебания на нефтяном рынке: Саудовская Аравия повысит стоимость

Стоимость одного барреля для стран Азии повысится на один доллар. Это относится ко всем сортам нефти. В результате изменений популярный арабский сорт нефти Arab Light обгонит в цене продукт Омана и Дубая.

За этот же сорт северо-западным странам Европы придется заплатить Саудовской Аравии больше на четыре доллара за баррель, а США — на 0,6 доллара.

Нестабильная ситуация на нефтяном рынке началась после заседания ОПЕК+. Участники не смогли договориться. Саудовская Аравия не поддержала идею о продлении сделки сокращенной нефтедобычи. В это же время, глава «Газпром нефти» назвал пролонгацию логичной.