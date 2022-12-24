24 декабря 2022, 14:01
Колдунов и экстрасенсов обвинили в ослаблении России
«Царьград»: колдуны и экстрасенсы обманывают россиян и ослабляют страну
Популярность услуг различных колдунов и экстрасенсов выросла в России. Это ослабляет государство, сообщил телеканал «Царьград».
По данным издания, россиянам предлагают, например, амулеты и заговоры. Кроме того, выступления экстрасенсов и магов транслируют по телевизору.
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«Против нас ведут войну на истощение и уничтожение», — убежден автор материала.
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Он призвал государство бороться с шарлатанами.
Экстрасенсы
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