Общество 24 декабря 2022, 14:01 Колдунов и экстрасенсов обвинили в ослаблении России «Царьград»: колдуны и экстрасенсы обманывают россиян и ослабляют страну

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Популярность услуг различных колдунов и экстрасенсов выросла в России. Это ослабляет государство, сообщил телеканал «Царьград».

По данным издания, россиянам предлагают, например, амулеты и заговоры. Кроме того, выступления экстрасенсов и магов транслируют по телевизору.

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«Против нас ведут войну на истощение и уничтожение», — убежден автор материала.

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Он призвал государство бороться с шарлатанами.