Колдун объяснил смерти экспертов шоу «Пусть говорят»

Сразу три эксперта ток-шоу «Пусть говорят» скончались за короткий период времени. Зрители начали говорить о возможном проклятии программы, а колдун Артем Бесов объяснил причины череды смертей.

С начала лета скончались радиоведущая Юлия Норкина, художник Сергей Заграевский и психолог Анна Амабрцумян. Все они были экспертами шоу «Пусть говорят». Именно это стало причиной слухов о проклятии передачи.

«Как такового проклятия у рейтинговой передачи не может существовать. Это абстрактное понятие. Проблема может быть в участниках передачи. Нужно иметь очень много сил, чтобы избавляться от конфликтов и абстрагироваться от негативного воздействия», — пояснил Бесов iReactor.

Он добавил, что гостей шоу часто проклинают зрители, которые не разделяют его точку зрения. Такой негатив как раз может сказаться на человеке. Когда проклятиями сыпет один телезритель, то эффект будет незначительным, но если это делают сразу несколько человек, то ситуация складывается серьезнее.

«Одна пчела незначительна, но улей в целом может убить. Так и случилось с Заграевским, он не выдержал негативной энергетики миллионов людей», — заключил колдун.

В свою очередь финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова заверила портал «Телепрограмма», что «Пусть говорят» не проклято. По ее словам, смерть экспертов стала случайностью. Ясновидящая подчеркнула, что неуместно искать в ситуации какие-то мистические закономерности.