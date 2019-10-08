Колбасный король Карамышев предстанет перед судом за прогулы в уральской думе

Суд рассмотрит дело спикера думы Сысерти Свердловской области Александра Карамышева. Миллиардера обвиняют в мошенничестве, а также использовании служебного положения: в октябре и ноябре 2017 года он за счет бюджета отдохнул за рубежом.

«Депутат находился за пределами России по обстоятельствам, не связанным с осуществлением служебных полномочий. При этом он покинул рабочее место без оформления и предоставления документов, подтверждающих уважительность его отсутствия», — рассказали в прокуратуре Свердловской области. Сообщение пресс-службы надзорного ведомства привел сайт Кр.Ru.

Позже оказалось, что в табеле учета время, проведенное спикером на отдыхе, было оформлено как проведенное на работе. Более того, за эти дни парламентарий получил положенную ему зарплату. Правоохранители посчитали, что 53 тысячи рублей были получены народным избранником незаконно. По этому поводу было возбуждено уголовное дело.

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«В ходе предварительного расследования органами СКР допрошено более 20 свидетелей, проведен анализ служебной, кадровой и финансовой документации», — рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Нанесенный ущерб был обвиняемым погашен. Сейчас материалы расследования направлены в суд. Сысертский районный суд рассмотрит дело по существу.

Миллиардера Карамышева называют «колбасным королем». Такой титул он получил за то, что владеет одноименной фабрикой колбасных изделий.