Колбаса «взорвалась» у жительницы Тулы. Фото

Жительница Тулы купила в магазине «взрывную колбасу». По ее словам, они достали продукт из холодильника, а через две минуты произошел хлопок.

«Вечером 8 февраля в магазине „Магнит“ поселка Хомяково купили колбаски. 9 утром решили с этой колбаской сделать бутербродики. Положила я ее на стол и пошла чай заваривать. И вдруг взрыв! Я чайник чуть не уронила! Колбаска взорвалась», — написала пользовательница и приложила фотографии колбасы.

Женщина сделала фотографию этикетки и посоветовала читателям не покупать продукцию этой фирмы.

Пользователи «ВКонтакте» были шокированы «взрывом» колбасы. Они согласились с автором поста, что тоже раньше не видели такого.

Но нашлись и те, кто был настроен к истории скептически. Они считают, что женщина просто разогрела колбасу в микроволновке, чтобы получить удачные кадры. Комментаторы напомнили, что в интернете опубликовано множество видео с подобными «взрывами» яиц после того, как они побывают в микроволновке.

В компании «Тавр», которая произвела скандальную колбасу, пока не прокомментировали сообщения о «взрывной» колбасе.