Кокорин заключил новый договор с «Зенитом»

Вышедший этим утром на свободу Александр Кокорин «буквально вчера» подписал новый контракт с питерским ФК «Зенит». Такое заявление сделал его адвокат. «360» вел прямую трансляцию с места.

Кокорин и Мамаев вышли на свободу Подробнее

Существовавшее до этого соглашение футболиста с клубом истекло, пока он отбывал тюремный срок.

«У Мамаева действующий контракт с футбольным клубом «Краснодар», у Кокорина буквально вчера заключено трудовое соглашение с «Зенитом», — сказал Юрий Падалко.

Ранее стало известно, что Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев вышли утром 17 сентября из колонии в Белгородской области. Там они отбывали наказание за две драки в центре Москвы. Они произошли еще в октябре 2018 года.

У футболистов и их друзей произошел конфликт с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком, а также с чиновником из Минпромторга Денисом Паком. Процесс был долгий и публичный. Более полугода фигуранты дела находились в московском СИЗО «Лефортово».

В итоге суд осудил Кокориных, Мамаева и их друга Кирилла Протасовицкого по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство». Братья получили один год и шесть месяцев лишения свободы. Сроки Мамаева и Протасовицкого оказались на один месяц меньше. Только летом их этапировали в колонии.

В начале сентября суд в Белгородской области рассмотрел в закрытом режиме ходатайство об условно-досрочном освобождении Кокориных и Мамаева. Оно было удовлетворено.

Условно-досрочного освобождения ждет и Кирилл Протасовицкий. Заседания по его делу должно пройти 24 сентября в Брянской области. Там находится колония, где он отбывает наказание. Об этом сообщило РИА «Новости».