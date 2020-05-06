    06 мая 2020, 22:11

    Кокорин перевел миллион рублей на лечение девочки из Северной Осетии

    Кирилл Фролов

    Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин перевел миллион рублей на лечение полуторагодовалой девочки Арнеллы Персаевой из Северной Осетии. Об этом футболист сообщил в Instagram.
    Кокорин перевел миллион рублей на лечение девочки из Северной Осетии
    Кокорин перевел миллион рублей на лечение девочки из Северной Осетии | Изображение 1
    Источник фото: скриншот

    У Арнеллы диагностирована спинная мышечная атрофия, родители собирают деньги на дорогостоящее лечение в США. Всего требуется собрать 2,4 миллиона долларов, это более 178 миллионов рублей по действующему курсу.

    Накануне Кокорин пообещал перевести девочке миллион рублей, а также призвал делать пожертвования других футболистов.

    «На спасение Арнеллы осталось всего три недели. Я вношу свой вклад и кидаю челлендж 300 футболистам РПЛ (основные игроки, без молодняка)», — написал он в Instagram, добавив, что «если каждый закинет по 300 тысяч, девочка будет жить».

    Родители девочки ранее просили помочь в лечении дочери известных артистов и спортсменов из России.

    Кокорин до отмены чемпионата страны из-за коронавируса выступал на правах аренды за клуб «Сочи».