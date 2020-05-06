Кокорин перевел миллион рублей на лечение девочки из Северной Осетии

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У Арнеллы диагностирована спинная мышечная атрофия, родители собирают деньги на дорогостоящее лечение в США. Всего требуется собрать 2,4 миллиона долларов, это более 178 миллионов рублей по действующему курсу.

Накануне Кокорин пообещал перевести девочке миллион рублей, а также призвал делать пожертвования других футболистов.

«На спасение Арнеллы осталось всего три недели. Я вношу свой вклад и кидаю челлендж 300 футболистам РПЛ (основные игроки, без молодняка)», — написал он в Instagram, добавив, что «если каждый закинет по 300 тысяч, девочка будет жить».

Родители девочки ранее просили помочь в лечении дочери известных артистов и спортсменов из России.

Кокорин до отмены чемпионата страны из-за коронавируса выступал на правах аренды за клуб «Сочи».