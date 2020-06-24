    24 июня 2020, 10:05

    Кокорин исключил, что для Ефремова на зоне сделают поблажки

    Артур Блянихов

    Футболист Александр Кокорин рассказал сайту kp.ru, что ждет актера Михаила Ефремова в колонии, если он туда попадет.
    Кокорин исключил, что для Ефремова на зоне сделают поблажки

    Спортсмен пожелал артисту терпения, чтобы он продержался и прошел этот путь достойно, если он все же окажется на зоне.

    «Если он человек хороший, к нему там хорошо отнесутся. А ошибки у всех бывают, правильно?» — заметил Кокорин.

    По его словам, если ты хочешь побыстрее выйти из колонии, то надо работать и соблюдать порядок. Футболист заверил, что для Ефремова, как для знаменитого человека, не сделают никаких поблажек.

    «Тогда другие как будут к нему относиться? К известным отношение такое же, как и ко всем. Меня не выделяли и не обращались со мной строже», — отметил собеседник издания.

    Ранее российский актер Александр Домогаров признался, что в связи с травлей его коллеги Михаила Ефремова после смертельной аварии в центре Москвы, он не расположен давать интервью для «народных масс».

    «Издания искажают истину. Вы не люди. Буду надеяться, что вам воздастся», — обозначил Домогаров.