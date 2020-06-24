Кокорин исключил, что для Ефремова на зоне сделают поблажки

Спортсмен пожелал артисту терпения, чтобы он продержался и прошел этот путь достойно, если он все же окажется на зоне.

«Если он человек хороший, к нему там хорошо отнесутся. А ошибки у всех бывают, правильно?» — заметил Кокорин.

По его словам, если ты хочешь побыстрее выйти из колонии, то надо работать и соблюдать порядок. Футболист заверил, что для Ефремова, как для знаменитого человека, не сделают никаких поблажек.

«Тогда другие как будут к нему относиться? К известным отношение такое же, как и ко всем. Меня не выделяли и не обращались со мной строже», — отметил собеседник издания.

Ранее российский актер Александр Домогаров признался, что в связи с травлей его коллеги Михаила Ефремова после смертельной аварии в центре Москвы, он не расположен давать интервью для «народных масс».

«Издания искажают истину. Вы не люди. Буду надеяться, что вам воздастся», — обозначил Домогаров.