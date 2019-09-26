Кокорин и Мамаев не приехали к Протасовицкому. Во всем виноваты «личные проблемы»

Заседание, на котором рассматривалось условно-досрочное освобождения друга футболистов состоялось во вторник, 24 сентября, в Клинцах. Предполагалось, что Кокорин и Мамаев приедут в суд, чтобы поддержать Протасовицкого.

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Адвокат заключенного отметила, что Александр ждал друзей, но не расстроился, когда понял, что они не приехали.

«Саша Протасовицкий надеялся, что они приедут, ждал их. Однако мы прекрасно понимаем, что у них сейчас свои проблемы, связанные с футболом. Кокорин уже в Санкт-Петербурге, Мамаев решает вопросы с новым клубом. Ну не приехали, что тут поделаешь?», — заявила Татьяна Прилипко.

Футболисты ничего не пропустили из-за своего отсутствия — суд так и не вынес окончательного решения по ходатайству Протасовицкого об УДО. Заседание вновь перенесли, на этот раз — на первое октября. Возможно, на нем Кокорин и Мамаев присутствовать смогут.