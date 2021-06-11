Нападающий Александра Кокорина бывший гендиректор красно-белых Шамиль Газизов использовал как «промокашку». Такое мнение высказал футбольный агент Дмитрий Селюк по поводу трансфера футболиста из «Спартака» в итальянскую «Фиорентину».

Агент отметил, что изначально Кокорин сделал большую ошибку, когда ушел из «Сочи». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на tele-sport.ru.

«Надо было там оставаться, но поддался на эти газизовские уговоры. Может, хотел отомстить „Зениту“ — ведь перешел в стан злейших врагов. К сожалению, Кокорина использовали, мягко выражаясь, как промокашку. Газизов организовал громкий переход, хотел себя показать, но облажался», — рассказал tele-sport.ru Дмитрий Селюк.

Он отметил, что «Спартак» очень хотел «избавиться» от Кокорина. Он выразил надежду, что при новым тренере в «Фиорентине» нападающий заиграет в итальянском клубе.

«Дженнаро Гаттузо мой хороший товарищ. Может, при нем и заиграет Кокорин. Но у Гаттузо придется пахать, он очень требовательный наставник, — сказал Селюк.

В августе 2020 года Александр Кокорин пришел в «Спартак» на правах свободного агента. В восьми матчах за команду красно-белых в Российской премьер-лиге он забил два мяча. Через полгода футболист перешел в команду «Фиорентина». В четырех матчах в Серии А, когда Кокорин был на поле, не отличился результативной игрой.