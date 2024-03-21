Общество 21 марта 2024, 16:17 Kokoc Group: секс-игрушки и нижнее белье возглавили рейтинг самых неуместных подарков

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Аналитики группы компаний Kokoc Group провели исследование и выяснили, какие презенты россияне считают самыми неуместными. Результаты опроса опубликовала «Газета.ru».

Антирейтинг возглавили секс-игрушки и нижнее белье. Этот вариант выбрали 51% участников. Кроме того, в список попали косметика, указывающая на возраст, и кухонная утварь.

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По мнению 19% респондентов, плохой идеей являются «инфоцыганские» сертификаты. Алкоголь и сладости не хотят получать в подарок 13% опрошенных.