Елена Проклова рассказала, когда вернется на сцену после выписки из больницы

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова выписалась из больницы, куда попала из-за инсульта. По ее словам, пока она будет заниматься восстановлением дома, но уже в скором времени планирует вернуться на работу.

«Я сегодня выписалась из больницы. Это, конечно, такая процедура. Буду заниматься дома своим здоровьем. Надеюсь, что через месяца полтора смогу уже выйти на сцену. Спасибо за внимание», — сказала Проклова в комментарии «360».

О госпитализации Прокловой стало известно 10 января. Уже тем же вечером актриса вышла на связь и рассказала, что у нее все нормально. Позже она сообщила, что у нее был «наилучший вариант инсульта». Ни двигательные, ни умственные функции не пострадали.

Актриса уточнила, что ей должны будут ставить стент в начале февраля, но к концу месяца она должна быть полностью здорова.