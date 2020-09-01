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    01 сентября 2020, 04:30

    Когда в Россию придет «бабье лето». Прогноз

    Наталья Жуковская

    Во второй декаде сентября в центральной России наступит «бабье лето». Как сообщил РИА «Новости» руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, это произойдет примерно 9 сентября.
    Когда в Россию придет «бабье лето». Прогноз

    Он отметил, что у «бабьего лета» нет точных сроков, и это не ежегодное явление. Оно связано исключительно с антициклональным характером погоды.

    «Обычного это отрог с Азорского максимума антициклона над Западной Европой, который „приходит“ к нам. Это можно представить, как надутый шарик, но не круглый, а в виде дыни», — сказал Варакин.

    Он подчеркнул, что 9–11 сентября установится антициклон, причем не только в Москве, но и во всей остальной центральной части страны: в Тверской, Калужской, Тульской областях и других. Приятная погода продлится от нескольких дней до семи суток.

    «Предварительно возможен такой вариант, и это будет первое „бабье лето“, а, может, еще будет в октябре второе», — обнадежил синоптик.

    Опять же он подчеркнул, что такое бывает не каждый год, но иногда случается.

    Новости SMI.FM