Когда в Россию придет «бабье лето». Прогноз

Он отметил, что у «бабьего лета» нет точных сроков, и это не ежегодное явление. Оно связано исключительно с антициклональным характером погоды.

«Обычного это отрог с Азорского максимума антициклона над Западной Европой, который „приходит“ к нам. Это можно представить, как надутый шарик, но не круглый, а в виде дыни», — сказал Варакин.

Он подчеркнул, что 9–11 сентября установится антициклон, причем не только в Москве, но и во всей остальной центральной части страны: в Тверской, Калужской, Тульской областях и других. Приятная погода продлится от нескольких дней до семи суток.

«Предварительно возможен такой вариант, и это будет первое „бабье лето“, а, может, еще будет в октябре второе», — обнадежил синоптик.

Опять же он подчеркнул, что такое бывает не каждый год, но иногда случается.