Когда в 23 думаешь о небе, а не о мужчинах. Девушку-пилота из Украины обвинили в шизофрении за ее выбор

Телеканал «Настоящее Время» опубликовал видео, снятое об украинской девушке-пилоте 23-летней Юлии Слободянюк. Она начала мечтать об этой профессии в девять лет, после фильма «В бой идут одни старики». В семье к ее желанию стать летчиком относились скептически, но у Юлии все получилось.

Девушка ведет страницу в Instagram, где периодически рассказывает о своей работе и публикует снимки, сделанные в рейсах. В ее авиакомпании работают еще четыре девушки-пилота. Юлия подбадривает подписчиков, которые признаются, что тоже хотели бы в небо, но боятся, что у них ничего не выйдет.

«Верьте в то что все получится и никогда не сдавайтесь! Потому что момент, когда ты разбегаешься по полосе, тянешь штурвал на себя и поднимаешь многотонную железную птицу в небо стоит всех в мире трудностей», — как-то написала она.

Многим пользователям Twitter, где было опубликован видеоролик о Юлии, очень понравилась ее история и упорство, с которым она добивалась своей цели.

«Ничего себе, в 23 года пилот — это реально сильно», — написал god complex.

Но их оппоненты заявили, что женщина не может управлять самолетом.

«Я бы не полетел с ней. Не потому, что она не понимает, что делать. А потому, что в критической ситуации нужно мгновенно принимать нестандартные решения. И я сомневаюсь, что она это сделает. При всем уважении», — написал Михаил Григорян.

Игорь Литвинов высказался еще радикальнее: «В 23 года думают о мужиках, проверьте ее на шизофрению!». Правда, ему немедленно посоветовали вернуться в палату и не вешать на всех собственный диагноз.

Пользовательница, видимо, информированная больше других, написала, что Юлия очень хороший пилот.

«У нее во время работы в Африке шасси не открывались/не закрывались, она в последний момент уходила на второй круг или вела самолет без посадки обратно на базу, но вам все недостаточно», — заявила МерехлÜндия.