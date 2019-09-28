В субботу, 28 сентября, умер художественный руководитель московского театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров. О великом режиссере «360» рассказала актриса Лия Ахеджакова.

«Я только что узнала об этом. Я как услышала сейчас случайно по радио, прям закричала в голос. Хотя человек болел, и сердце больное, и все. Но как-то все время кажется, что мы будем жить вечно, и когда такие люди уходят… Мне очень жалко Марка Анатольевича, все-таки он создал великолепный театр, от начала и до конца. Это такая замечательная фигура была в нашем поколении. Уходят лучшие из лучших. Ужасно», — сказала она.

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Народная артистка России также отметила, что теперь переживает о судьбе театра, которым руководил Захаров.

«Мне теперь страшно за театр Ленинского комсомола, потому что вот те люди, которые могли железной стеной встать против всего, что может случиться — и Саша Абдулов, и Олег Янковский — ушли. Теперь с театром опасная очень ситуация. Потому что наше Министерство культуры постоянно делает какие-то телодвижения, которые пугают нашу театральную общественность. Важно, чтобы театр выжил, потеряв своего лидера», — подчеркнула Ахеждакова.

Ранее стало известно, что Марк Захаров скончался после продолжительной болезни. Ему было 85 лет. Большую часть своей жизни он посвятил театру «Ленком», после того, как в 1973 году стал его художественным руководителем.

Информация о том, когда состоится прощание с великим режиссером, пока не появилась. Об этом, как и о месте похорон, сообщат позднее.