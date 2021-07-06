Водителям рассказали, когда штрафуют за грязный автомобиль

Водителя не всегда могут оштрафовать за грязную машину. В Кодексе РФ об административных нарушениях даже нет специального штрафа за это. Однако в некоторых случаях грязь на автомобильном номере может стоить пять тысяч рублей или водителю грозит временное лишение прав.

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов пояснил агентству «Прайм», что водителя не оштрафуют, если у него будет полностью грязная машина.

«Если весь автомобиль будет грязным, включая и номерные знаки, то с высокой долей вероятности это будет означать, что загрязнение связано с процессом вождения и погодными условиями, а в таких условиях административной ответственности судебная практика не предусматривает», — сказал он.

Но если машина будет чистая, а автомобильный номер грязный, нечитаемый, то могут не только оштрафовать на пять тысяч рублей, но и лишить прав на срок от одного до двух месяцев.

Ранее в России увеличили максимальный срок за неоднократное управление автомобилем в нетрезвом виде и штрафы.