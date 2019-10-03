«Когда неудержимо стареешь, а все еще хочется нравиться молоденьким». Симоньян — о «чучундриках»
Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывание Алексея Навального о чучундриках. По ее мнению, так выражается человек, который стареет, но все равно хочет нравиться молодежи.
«Вот что бывает, когда неудержимо стареешь, а все еще хочется нравиться молоденьким. Чучундрики и свинобомжи. Напомнило покойного Батьку Кондрата* с его незабвенными «сионистами и курощупами», — написала Симоньян в своем Telegram.
Симоньян отметила, что «боброедка» в свое время звучало метафоричнее.
Ранее в ответ на публикацию в Twitter, в которой сравнивались просмотры прямого эфира RT о протестах в Москве и прямой трансляции на канале Навальный Live, прозвучали слова «чучундрики», «свинобомж-шоу» и «свинобомжи».
*в народе бывший губернатор Краснодарского края Николай Кондратенко — примечание RT.