«Вот что бывает, когда неудержимо стареешь, а все еще хочется нравиться молоденьким. Чучундрики и свинобомжи. Напомнило покойного Батьку Кондрата* с его незабвенными «сионистами и курощупами», — написала Симоньян в своем Telegram.

Симоньян отметила, что «боброедка» в свое время звучало метафоричнее.

Ранее в ответ на публикацию в Twitter, в которой сравнивались просмотры прямого эфира RT о протестах в Москве и прямой трансляции на канале Навальный Live, прозвучали слова «чучундрики», «свинобомж-шоу» и «свинобомжи».

*в народе бывший губернатор Краснодарского края Николай Кондратенко — примечание RT.