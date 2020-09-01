Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко рассказал «360», что зачитывался книгами Владислава Крапивина в детстве. Когда автор «Ночного дозора» начинал литературную карьеру, часто подражал одному из своих любимых писателей.

«Я был знаком с Владиславом Петровичем. Я читал его книги с раннего детства, и когда начинал писать, то частенько подражал ему. Это, наверное, необходимый этап, который проходит любой автор», — заявил Лукьяненко и добавил, что познакомился с Крапивиным в Екатеринбурге более 20 лет назад.

Лукьяненко после знакомства время от времени встречался с Крапивиным, хотя он нечасто бывал в Москве. Собеседник подчеркнул, что Владислав Петрович был последним из плеяды великих советских писателей-фантастов, которые активно творили в 1970-е и 1980-е годы.

«Очень трудно свыкнуться с мыслью, что его больше нет с нами. Остались его книги, остались его ученики и осталось множество людей, которых он воспитал и своими книгами, и своим педагогическим даром», — сказал Лукьяненко.

Владислав Крапивин умер в екатеринбургской больнице утром 1 сентября. Ему был 81 год. В июле он упал у себя дома. Его невестка Лариса Крапивина заявила, что у писателя были все признаки инсульта. В больнице у него развились пневмония и сепсис на ноге. Сердце литератора не выдержало.