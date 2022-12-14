Общество 14 декабря 2022, 12:00 «Когда мы от нее избавимся?». Пользователи Twitter раскритиковали Бербок за ее слова о Путине Пользователи Twitter раскритиковали главу МИД Германии Бербок за слова о действиях Путина РИА «Новости»

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Глава немецкого МИД Аннален Бербок заявила, что президент России Владимир Путин задался целью «сломить украинцев». Ее заявление вызвало критику со стороны пользователей Twitter, сообщило РИА «Новости».

Один из пользователей соцсети предложил немцам помочь Бербок думать о своей стране и принимать взвешенные решения.

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«Ощущение, что она все время думает о Путине», — написал он.

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Другой назвал главу немецкого МИД лицемеркой. По его мнению, Германия могла бы уговорить Украину и Россию начать переговоры о стабилизации ситуации. Однако вместо этого страна делает все возможное, чтобы еще больше затянуть этот конфликт.

Еще один пользователь Twitter предположил, что Бербок находится не в своем уме.

«Она безнадежно не в себе. Когда мы сможем избавиться от нее?» — поинтересовался он.

Не так давно Аннален Бербок пообещала выделить официальному Киеву еще 50 миллионов евро. Эту сумму власти Германии выделят Украине на помощь в условиях зимы, а также на поддержку энергетики. Глава немецкого МИД также добавила, что Евросоюз приложит все усилия для того, чтобы Владимир Путин «не сломил украинцев».

Ранее читатели газеты Die Welt поддержали заявление президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России. Они поделились мнением в комментариях под соответствующим материалом.