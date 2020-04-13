Когда маска бесполезна? Ответил вирусолог

По словам специалиста, маску обязательно нужно носить на улице, в магазине или в каком-либо учреждении, куда вы приходите. Это уменьшает шансы заразиться.

«Внутри квартиры, когда рядом ваши родственники и вы уже с ними обменялись, чем могли, вряд ли имеет значение ношение маски», — обратил внимание собеседник информагентства.

Он предупредил, что одного лишь ношения маски недостаточно для защиты от коронавирусной инфекции. Альштейн напомнил, что вирус может быть на поверхностях, поэтому важно мыть руки и обрабатывать их дезинфектантом, если вы находитесь не дома.

«Хорошо носить с собой флакончик с дезинфектантом и время от времени руки протирать. Это может дать защиту. Некоторые считают, что это даже важнее, чем ношение масок», — подчеркнул вирусолог.

Людям, носящим маски, надо помнить, что она служит несколько часов. Ее действие эффективно на протяжении трех часов, если человек носит маску постоянно.