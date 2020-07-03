Когда лучше всего рожать первенца? Ответила акушер-гинеколог

Узденова пояснила, что лучше всего рожать первого ребенка, когда тебе от 20 до 35 лет. Однако и те женщины, которые вышли за этот возраст, также могут родить без осложнений.

«После 35-ти первые роды могут быть с осложнениями, потому что уже идут различные нарушения, как правило, под воздействием окружающей среды, стрессов, либо присоединяются хронические заболевания», — обратила внимание специалист.

По ее словам, дети — это прекрасно, поэтому надо стараться их завести в любом возрасте.