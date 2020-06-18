«Когда я был за рулем, я был трезв, но без прав». Ишаев объяснил алкоголь в крови после ДТП

Внук экс-губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев на суде заявил, что был трезв, когда попал в ДТП. Зато после аварии от переживания он сразу же выпил несколько бутылок пива.

«Состояние алкогольного опьянения — это были остатки вечера прошлого дня. Когда я вышел и увидел, что произошло, я выпил две или три бутылки сразу. В сам момент, когда я сидел за рулем, я был трезв», — сказал Ишаев на суде, запись его выступления опубликовал Telegram-канал LifeShot.

По словам Ишаева, авария произошла из-за его старой спортивной травмы: у него застряла нога между газом и тормозом. Так молодой человек объяснил то, что он не смог затормозить.

Отчасти согласен, что я не имел возможности сесть за руль потому, что у меня нет прав, но на момент того, когда я был за рулем, я был трезв Игорь Ишаев.

Игорь Ишаев устроил аварию днем 17 июня. Управляя Porsche Panamera, он выехал на встречную полосу на улице 1905 года и врезался в два автомобиля. Освидетельствование показало, что Ишаев был пьян.

В пресс-службе столичного МВД уточнили, что Ишаев лишен водительских прав.