Россия сохраняет дипломатические отношения с большинством западных стран, но навязываться никому не собирается, заявил глава МИД Сергей Лавров. Министр подчеркнул, что РФ готова рассмотреть предложения партнеров, которые не идут вразрез с ее интересами, сообщил ТАСС.

Лавров отметил, что Россия не обрывает дипломатические связи, в том числе и со всеми недружественными странами. Но навязывать отношения власти РФ не собираются, добавил он.

По словам министра, главный геополитический вывод, который сейчас сделала Россия, говорит, что договариваться с Европой и быть уверенным, что ЕС что-то выполнит, невозможно.

«Когда вот это бесовство закончится и когда Европа придет в себя, мы посмотрим, как они будут видеть наши дальнейшие связи, и мы навязываться не собираемся», — сказал глава МИД.

Министр добавил, что предложения стран Европы, безусловно, будут рассмотрены. В случае, если они не будут идти вразрез с национальными интересами, Россия будет готова возобновлять контакты.