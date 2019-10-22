20 октября супруги Рэдфорд разместили на YouTube видеоролик, на котором видно новое УЗИ Сью. Эта пара из общины Моркам графства Ланкашир уже трижды публично обещала: больше детей у них не будет. Обещание не сдержали.

«Мы только на 15 неделе беременности. Вскоре узнаем пол ребенка», — признались счастливые родители.

Сью рассказала, что ребенок должен появиться на свет в апреле. Она хочет, чтобы это был мальчик. Тогда у нее будет по 11 детей каждого пола.

Миссис Рэдфорд признала, что быть многодетной мамой непросто. Она с мужем и детьми живет в доме, где всего 10 спален. Он был куплен в 2004 году за 240 тысяч фунтов стерлингов (в пересчете по современному курсу почти 20 миллионов рублей).

Денег на жизнь катастрофически не хватает. Семья получает в неделю всего лишь (!) 170 фунтов стерлингов (в сумме примерно 56 тысяч рублей в месяц) в виде пособия на каждого ребенка.

«Чтобы свести концы с концами, приходится надеяться на хлебопекарню мужа», — рассказала Сью.

Источник фото: Twitter

48-летний Ноэль Рэдфорд много работает. Когда они с супругой ожидали девятого ребенка, приняли решение о вазэктомии. Но сделать так, чтобы детей больше не было, не получилось. Они потом передумали и попросили врачей об обратной вазэктомии.

Сейчас у Рэдфордов есть Крис (30 лет), Софи (25 лет), Хлоя (23 года), Джек (22 года), Дэниэл (20 лет), Люк (18 лет), Милли (17 лет), Кэти (16 лет), Джеймс (15 лет), Элли (14 лет), Эми (13 лет), Джош (12 лет), Макс (11 лет), Тилли (9 лет), Оскар (7 лет), Каспер (6 лет), Халли (3 года), Фиби (2 года), Арчи (18 месяцев).

Только Софи и Крис покинули родительский дом. У старшей дочери уже трое своих детей.

Источник фото: Twitter

Каждую неделю большая семья тратит около 350 фунтов стерлингов на продукты (29-30 тысяч рублей). Чтобы кое-как поддерживать порядок, приходится по три часа каждый вечер заниматься уборкой. Если Рэдфорды хотят поужинать вне дома, им приходится выкладывать как минимум 150 фунтов стерлингов (12,5 тысячи рублей). Семейство любит прыгать на батуте. Это развлечение обходится им в 230 фунтов стерлингов (19 тысяч рублей) за каждое посещение.

Банальное посещение кинотеатра с билетами на пару десятков детей обходится примерно в 100 фунтов стерлингов (чуть больше восьми тысяч рублей).

«Нам очень нравится ходить в кино. Особенно в праздники, когда детям немного скучно. Или когда идет дождь, и им больше нечего делать», — поведала Сью Рэдфорд.

Источник фото: Twitter

Собираясь в отпуск, Рэдфорды нагружают самыми необходимыми вещами целых семь чемоданов. В этом году большое семейство уже отдыхало во Флориде. В ближайших планах поездка в Нидерланды.

Сью рассказала, что стиральная машинка в ее доме работает «безостановочно». Каждый день она стирает по 18 килограммов белья. Чтобы не испортить одежду, приходится каждый раз проворачивать «военную операцию», сортируя белья по мусорным мешкам и потом стирать все по отдельности.

По словам Сью Рэдфорд, ей практически никогда не предоставляют групповых скидок, хотя она приводит в кино или на аттракционы большую группу своих детей. Семье приходится постоянно просматривать сайты со скидочными купонами, чтобы хоть как-то сэкономить.

«Другие многодетные родители посоветовали нам проводить выходные на пикнике. И теперь это одно из наших любимых времяпрепровождений. Еще мы любим просто гулять с детьми, ходить в парк или на пляж, ведь это можно делать бесплатно», — пояснила Сью.