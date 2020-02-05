Когда будут решены проблемы с водоснабжением Крыма? Ответил депутат Козенко

По данным издания, накануне представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич обозначил, что киевские власти не намерены восстанавливать водоснабжение полуострова по Северо-Крымскому каналу.

По словам Козенко, только 15% потребностей Крыма в питьевой воде покрывались за счет этого канала. Источником оставшихся 85% были водохранилища.

Он заметил, что до 2014 года по Северо-Крымскому каналу на полуостров поступала грязная днепровская воды. В нее сливались отходы со всей Украины.

«Вопрос с орошением сложнее, но, к счастью, у нас есть разработки наших крымских, российских ученых, которые позволяют не только грамотно расходовать воду для выращивания соответствующих климату культур, но и внедрять новые технологии добычи пресной воды», — обратил внимание парламентарий.