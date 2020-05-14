Кофе стал популярнее чая в России

В 2019 году потребление кофе в России достигло 180 тысяч тонн, а чая — 140 тысяч тонн. Кофе впервые обогнал чай по популярности. До этого два года подряд чай и кофе шли вровень с показателями потребления по 160 тысяч тонн.

РБК рассчитал данные об импорте на основе данных Федеральной таможенной службы. Чай действительно уступил свое лидерство. В 2019 году в Россию завезли 413,3 тысячи тонн кофе, тогда как чая — 314,2 тысячи тонн.

По данным компании GfK, россияне в магазинах уже два года покупают больше кофе, чем чая.

Ранее СМИ сообщили, что пандемия коронавируса может лишить кофе людей во всем мире. Собирать урожай кофейных зерен в Южной Америке должны начать уже в мае, однако сейчас многие рабочие уходят с плантаций. У них маленькая зарплата и высокие шансы заразиться коронавирусом. Запасов на всех не хватит, а новых поступлений не будет. Кофе станет настоящим дефицитом и подорожает.