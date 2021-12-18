Кофе предсказали подорожание на 30% и больше с нового года

Цены на кофе со следующего года могут вырасти более чем на 30%, причем больше всего на бюджетные сорта — до 40%. Об этом сообщили «Известия».

Такое подорожание связано с тем, что сразу у всех главных стран-экспортеров возникли проблемы: неурожай из-за засух в Бразилии, в Колумбии — наоборот, из-за обильных дождей. Эфиопия переживала политический кризис. На все это наложилась пандемия.

Наконец, логистика также оказалась под ударом. В итоге качество кофе может даже ухудшиться: арабику начнут заменять менее приятной на вкус робустой. За последний год молотый и зерновой кофе и так подорожал почти на 25%.

Для достижения максимального бодрящего эффекта от кофе необходимо сократить потребление этого напитка — такой секрет между тем раскрыла научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Татьяна Блохина. По словам эксперта, со временем организм привыкает к тонизирующему действию кофе. Чтобы напиток снова давал заряд энергии, нужно не увеличивать дозу, а уменьшать.