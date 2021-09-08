Кофе подорожал в 3,5 раза в Сибири

За последние 10 лет цена за кружку кофе в сибирском общепите увеличилась в 3,5 раза. Только за 2021 год его стоимость выросла более чем на 14%. Об этом рассказал сайт «ФедералПресс» со ссылкой на данные региональных органов статистики.

В среднем за кофе в кафе и ресторанах Сибири просят 64,3 рубля. В том время как в 2011 году этот напиток можно было купить за 18,6 рубля. В целом по стране порция кофе стоит примерно 70,6 рубля.

По статистическим данным, дороже всего кофе стоит сегодня в Республике Алтай — 111,1 рубля. А самый дешевый кофе можно приобрести в Туве — за 46,2 рубля и Омской области — за 47 рублей.

Единственная в Сибири Томская область продемонстрировала снижение цен на 1,2%.