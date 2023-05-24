Эксклюзив 24 мая 2023, 13:46 «Кофе, чай — это же просто шедевр!» Волонтеры Подмосковья передали продукты в донецкий социальный центр Подмосковные волонтеры передали гуманитарную помощь в один из соццентров Донецка

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Гуманитарную помощь, собранную волонтерами Подмосковья, привезли в один из территориальных социальных центров в густонаселенном районе Донецка. Корреспондент «360» Елена Кононова побывала при передаче продуктов.

Журналистка посетила распределительный центр в Донецке, из которого развозят гумпомощь от подмосковных волонтеров. Неравнодушные люди собрали для нуждающихся консервы, печенье, хлеб, крупы и другие продукты. Кононова отметила, что гуманитарная миссия в ДНР — это не только масштабные выезды и акции, но и ежедневная работа по запросам.

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«Вот сегодня территориальный социальный центр Ленинского района попросил привезти продукты», — рассказала корреспондент «360».

Волонтер Анатолий в одиночку собрал необходимое и отвез коробки в соццентр на личном автомобиле. Помощников из Подмосковья в этом центре встречают как родных. Директор учреждения Людмила Дуденко искренне порадовалась хлебу, банкам с кофе, обычным продуктовым наборам, ведь теперь она сможет накормить подопечных.

«Кофе, чай — это же просто шедевр!» — восхитилась Дуденко.

Донецкий социальный центр помогает пожилым людям, которые остались без близких, семьям, потерявшим кормильцев, инвалидам и детям войны. По словам директора учреждения, подопечные в основном нуждаются в продуктах питания. Когда им разносят помощь, некоторые удивляются, где сотрудники центра выбивают все это.

Иногда в социальное учреждение приносят одежду. Работники собирают вещи больших размеров и обувь типа уггов для пожилых людей.

По словам корреспондента «360», донецкий центр находится в очень маленьком помещении. Однако за учреждением числится 1700 подопечных.

«Это просто поразительно, как эти женщины, а тут женщины в основном только работают, как они со всем этим справляются!» — подытожила Кононова.