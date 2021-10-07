Коэльо издал новую книгу

Писатель Пауло Коэльо выпустил сборник «Коэльо. Избранное». Об этом сообщил ТАСС.

По данным «Мир 24», в книгу вошли такие произведения, как «Лучник» и «Алхимик». Коэльо уточнил, что специально не продавал права на свои книги, чтобы читатели смогли выстроить «картинку» в своей голове.

«Ты сам себе режиссер, ты сам представляешь эту ситуацию, этот сюжет, этот сценарий, этих персонажей, и ты сам все себе рисуешь», — рассказал он.

Также писатель рассказал, какие русские писатели ему нравятся. Он выделил Александра Пушкина и Федора Достоевского.

Ранее правнук писателя Федора Достоевского Дмитрий назвал произведения писателя слишком сложными для читателей школьного возраста.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский выразил мнение, что произведения Достоевского не следует навязывать школьникам. Достоевский-младший поддержал его.

Он добавил, что «Преступление и наказание» все же следует оставить в школьной программе. Но в целом большинство книг Достоевского лучше начинать читать в более взрослом возрасте.