Заражаемость коронавирусом в России обновила минимум

За сутки в России коронавирнус подтвердился почти у 10 600 человек. Это больше, чем было 14 мая, когда показатель впервые за месяц опустился ниже десяти тысяч. Однако коэффициент распространения инфекции в РФ упал до рекордно низких цифр с начала пандемии.

Таким образом, второй день подряд этот показатель держится ниже 1, сообщил ТАСС. Коэффициент, показывающий среднее число инфицированных, уменьшился с 0,97 до 0,94. Роспотребнадзор рекомендовал при значении показателя 1 или меньше, а также при выполнении ряда условий смягчать ограничительные меры.

Однако суточной рост за день немного увеличился — с 4,1 до 4,2%. Общее число выявленных случаев в России достигло 262 843. На 100 тысяч россиян сейчас приходится 179 инфицированных. Днем раньше речь шла о 172.

По последним данным, в России сделали более 6,4 миллиона тестов на коронавирус. Только за сутки специалисты провели 225 тысяч исследований.

Хорошие цифры и по числу вылечившихся. За последний день COVID-19 побороли 4696 больных. За последнюю неделю количество переболевших возросло более чем в два раза. Еще 8 мая их было 26 608, сейчас — 58 226.

При этом уровень смертности остается на прежнем уровне и составляет 0,92%. За сутки жертвами вируса стали 113 пациентов. Общее число умерших — 2 418.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что России удалось приостановить распространение коронавируса. По ее словам, за последние 11 дней специалисты зафиксировали незначительный прирост заболевших.