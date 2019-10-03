Кодзима рассказал Урганту, кого считает гением

Известный геймдизайнер Хидео Кодзима приехал в Москву на «Игромир-2019», но не смог обойти стороной популярную программу «Вечерний Ургант». На радость поклонникам, японец появился в студии шоу и рассказал ведущему, как относится к тому, что в России его называют гением.

«Во-первых, я не думаю, что я гений. Но раз все меня так называют, наверное, когда-то я им стану. Очень стараюсь быть им», — сказал Кодзима.

Японский геймдизайнер отметил, что от такого внимания ощущает небольшое давление, но оно скорее помогает ему, чем мешает. «Если нет этого давления, как сделать что-то хорошее? Мне кажется, что все создатели, артисты чувствуют это напряжения и, благодаря этому, преодолевают сами себя», — сказал разработчик игр.

Также Кодзима рассказал, кого он сам считает гением. Для него это в первую очередь люди, вдохновляющие его на проекты. «Те, у кого я учился, кем вдохновлялся — Тарковский, например. Многие, в том числе российские авторы и писатели. Они все произвели определенное влияние на меня. Для меня гении — те, кто оказал влияние на меня», — отметил гость Урганта.

Также Ургант спросил у Кодзимы, кого из российских артистов он пригласил бы для участия в его проектах. Ведь японский разработчик часто использует реальных людей, чтобы озвучить и подарить внешность персонажам игр. На выбор ему предоставили Алексея Серебрякова, Никиту Михалкова и Леонида Ярмольника. Кодзима не стал выбирать и согласился взять всех.

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За пару часов до выхода программы в эфир, Кодзима поделился с подписчиками закулисьем съемок. Он опубликовал в Twitter несколько фотографий из студии и коридоров телецентра «Останкино». Геймдизайнер сфотографировался с Иваном Ургантом и комиком Тимуром Батрудиновым.

«Я был гостем российского популярного телешоу Вечерний Ургант (Evening Urgant TV Show), которое выходит сегодня вечером», — подписал снимки японец. При этом название программы он указал на русском языке.

Хидео Кодзима приехал в Москву для участия в международной выставке интерактивных развлечений «Игромир-2019», которая пройдет уже 5 октября. Во время мероприятия популярный геймдизайнер презентует свою Death Stranding. Выход игры стал самым ожидаемым событием этого года в игровом мире.

Кодзима родился в 1963 году в японском Токио. Свою карьеру он начал в 23 года, устроившись работать в компанию Konami. Известность приобрел после выхода игры Metal Gear, где игроку требовалось не убивать соперников, а избегать сражений. Затем японец стал автором очень многих популярных игр, а поклонники окрестили его «гением». Полюбился геймдизайнер всем не только в родной стране, но и в России, поэтому его приезда поклонники особенно ждали.