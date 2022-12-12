12 декабря 2022, 16:55
Кочевники рассказали о своей жизни на Крайнем Севере
Ямальские ненцы употребляют в пищу оленье мясо
Суровые климатические условия на Крайнем Севере не мешают вести привычный кочевнический образ жизни ямальским ненцам. О своих обычаях они рассказали в беседе с kp.ru.
По словам кочевников, такой образ жизни никак не мешает построить полноценную и счастливую семейную жизнь. Отмечается, что ямальские ненцы едят оленье мясо в любом виде - сырое, вареное и жареное.
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Также этот народ абсолютно не чувствует сильнейших морозов, характерных для области. Кочевнический образ жизни затягивает и приезжающих на Крайний Север людей.
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