Общество 12 декабря 2022, 16:55 Кочевники рассказали о своей жизни на Крайнем Севере Ямальские ненцы употребляют в пищу оленье мясо

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Суровые климатические условия на Крайнем Севере не мешают вести привычный кочевнический образ жизни ямальским ненцам. О своих обычаях они рассказали в беседе с kp.ru.

По словам кочевников, такой образ жизни никак не мешает построить полноценную и счастливую семейную жизнь. Отмечается, что ямальские ненцы едят оленье мясо в любом виде - сырое, вареное и жареное.

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Также этот народ абсолютно не чувствует сильнейших морозов, характерных для области. Кочевнический образ жизни затягивает и приезжающих на Крайний Север людей.

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